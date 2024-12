Praia Clube está na semifinal do Mundial de Clubes feminino de vôlei; Minas é eliminado

Praia Clube segue vivo na competição realizada na China. Volleyball World Champs / Reprodução

As equipes semifinalistas do Mundial de Clubes feminino de vôlei estão definidas. O Praia Clube conseguiu a classificação e vai representar o Brasil na fase final da competição. Por outro lado, o Minas foi eliminado do torneio realizado em Hangzhou, na China.

A classificação do Praia foi confirmada após a vitória sobre o Ninh Binh, do Vietnã, na quinta-feira (19) e sequência de resultados da chave. O time brasileiro dependia da vitória do Conegliano, da Itália, contra o Red Rockets, do Japão. O triunfo italiano por 3 sets a 0 assegurou o segundo lugar do grupo B para o Praia, com seis pontos conquistados.

O adversário da equipe de Uberlândia será o Tianjin, da China, que venceu o Minas por 3 sets a 0, eliminou o outro clube brasileiro e garantiu a primeira posição no grupo.