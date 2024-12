Rafinha esfria renovação de contrato com o São Paulo e se aproxima de retorno ao Coritiba

Considerado um dos pilares do elenco são-paulino para a temporada 2025, o lateral-direito Rafinha está dando um outro rumo à sua carreira e deve trocar o futebol paulista pelo paranaense. O provável destino é o Coritiba, clube que o fez despontar para o cenário nacional.

Inicialmente, o jogador já tinha definido as bases do novo vínculo e também a duração do contrato. O acerto seria para a disputa do Campeonato Paulista. Depois disso, a tendência seria uma mudança de ares ou até mesmo a aposentadoria dos campos.

No entanto, uma oferta para defender o Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro seduziu o jogador de 39 anos. Natural de Londrina, ele chegou ao time da capital paranaense em 2002, com apenas 17 anos. Dois anos depois, ele já era titular do time principal. Suas atuações começaram a chamar a atenção de clubes do exterior e, em 2005, foi negociado com o Schalke 04, da Alemanha.

De férias na Alemanha, o jogador vai aproveitar o período do fim de ano para analisar a questão e definir se volta a defender o Coritiba. O atleta entende que ainda pode jogar até o fim do ano e o desafio de levar novamente a equipe alviverde à elite do futebol nacional vem sendo levado em conta.