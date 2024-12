Guarani define Águas de Lindóia como destino para pré-temporada antes do Paulistão

O Guarani segue seu planejamento para a temporada de 2025, na qual terá pela frente o Paulistão e a Série C do Campeonato Brasileiro. Tanto que nesta sexta-feira, a diretoria definiu que o elenco fará parte da pré-temporada fora de Campinas.

O local escolhido foi o resort Oscar Inn, em Águas de Lindoia, que é costumeiramente usado por clubes de futebol para inter-temporadas. o hotel pertence a Oscar, ex-zagueiro da seleção brasileira. A ideia da comissão técnica é ficar no local do dia 6 de janeiro até a véspera da estreia no Paulistão, no dia 15.