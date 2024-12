Grêmio faz nova reunião e tenta ajustar parte financeira para acertar com Pedro Caixinha

Técnico deixou o Bragantino em outubro de 2024. Ari Ferreira / RB Bragantino/Divulgação

A negociação de Pedro Caixinha virou nas últimas horas. Nesta sexta-feira (20), após ter o contrato encaminhado para trabalhar no Grêmio, o representante do técnico português alterou parte do que foi combinado nos últimos dias. Uma nova conversa se iniciou durante a tarde para tentar resolver as diferenças trazidas pelos portugueses.

O que foi combinado por parte do Grêmio foi mantido. A minuta do contrato enviada para análise da parte do treinador não foi alterada. Mas nesta sexta, um novo pedido chegou. Uma solicitação para receber mais alguns valores para a moradia em Porto Alegre, passagens para familiares de Pedro Caixinha e proteção contra variação cambial.

Leia Mais As cláusulas que travam o acerto entre Grêmio e Pedro Caixinha

As novas pedidas não encerraram a negociação, mas o fato causou surpresa no Grêmio. O clube apresentou nesta sexta uma oferta com adaptações no pacote financeiro e espera uma resposta para as próximas horas.