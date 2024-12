Veja todos os uniformes do Inter feitos pela Adidas desde 2020

A terceira Era Adidas no Beira-Rio proporcionou 20 camisetas oficiais do Inter ao longo dos últimos cinco anos. A fornecedora do clube variou nos uniformes principais e nos reservas, além de produzir materiais alternativos em homenagens a causas específicas.

No embalo do anúncio de extensão de vínculo para 2029, Zero Hora te mostra todos os uniformes do Inter desde 2020 (veja acima), quando a Adidas firmou parceria com o clube.

Na primeira temporada, a fornecedora lançou quatro camisetas. Além das tradicionais vermelha e branca, também tiveram as homenagens ao pôr do sol do Guaíba e ao Outubro Rosa.

Em 2021, foram cinco mantos colorados. Junto da vermelha e da branca, a Adidas lançou uma bordô, outra rosa e uma preta, em alusão ao mês da Consciência Negra.

O ano de 2022 teve quatro uniformes. Os alternativos foram um preto (com detalhes alusivos ao RS) e outro rosa.

Na temporada 2023, o vermelho ganhou um tom mais forte. Já a branca teve listras vermelhas. A grande novidade foi uma camiseta preta e verde, produzida com materiais recicláveis em prol da sustentabilidade. Ainda, um novo manto em alusão a conscientização negra foi lançado.

Em 2024 e até o momento, a camisa colorada é vermelha, com os ombros brancos. A reserva também teve mudanças. Um terceiro uniforme foi anunciado, inspirado a arquitetura do Beira-Rio.