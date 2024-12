Inter anuncia extensão de contrato com a Adidas

Bernabei e Borré com a camisa principal do Inter em 2024. Ricardo Duarte/Inter

O Inter e a Adidas anunciaram a renovação da parceria até a temporada de 2029. A extensão do vínculo, confirmada nesta sexta-feira (20) no site do clube, permitirá que as duas instituições completem uma década de união.

O novo ciclo entre Inter e Adidas promete focar no desenvolvimento de produtos e práticas alinhados à sustentabilidade.

— Esta renovação não é apenas um marco em nossa relação, mas um reflexo da ambição e do compromisso que compartilhamos com nossa torcida — disse Marcos Silveira, diretor executivo de marketing e receitas do clube gaúcho.

Desde 2020 patrocinando o time, a empresa de vestuário e calçados esportivos nunca havia ficado tanto tempo trabalhando com o Colorado — a companhia alemã passou pelo clube de 1977 a 1981 e de 1997 a 1999.