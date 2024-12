Últimas três estações da Trensurb em Porto Alegre reabrem dia 24, mas com horários restritos; saiba como vai funcionar

Estação São Pedro será uma das que voltarão a operar na véspera do Natal Jonathan Heckler / Agencia RBS

Após sete meses, as estações de trem Mercado, Rodoviária e São Pedro serão reabertas na próxima terça-feira (24). No entanto, o retorno ocorrerá com restrições nos horários devido a obra de reconstrução da via férrea, que foi atingida pela enchente de maio. Segundo a Trensurb, o serviço deve durar mais seis meses.

Os trens irão circular em todas estações de Porto Alegre de segunda a sábado, das 5h às 20h, com o intervalo de 12 minutos entre cada trem mesmo nos horários de pico. Após esse horário, o serviço será realizado com ônibus, através de baldeação saindo do centro da Capital até a estação Farrapos.

Aos domingos, as viagens serão realizadas entre as estações Novo Hamburgo e Farrapos. O restante do trajeto será completado por ônibus.

