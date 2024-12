Inter tenta contratação de volante do River Plate, diz imprensa argentina

Fonseca atuou pela última vez em goleada sofrida pelo River para o Atlético-MG, na Libertadores. Pedro Souza / Atlético-MG / Divulgação

O primeiro reforço do Inter para 2025 pode vir da Argentina. Nesta sexta-feira (20), o canal TyC Sports, do país vizinho, noticiou uma negociação do clube gaúcho com o River Plate pelo volante Nicolás Fonseca. O jogador de 26 anos teria conversas avançadas para reforçar o elenco de Roger Machado.

Filho do ex-atacante uruguaio Daniel Fonseca, Nicolás Fonseca está no River desde julho de 2023, quando foi contratado do Montevidéu Wanderers. O clube argentino pagou na ocasião US$ 2,2 milhões para adquirir 60% dos direitos do jogador.

Contratado a pedido de Martín Demichelis, Fonseca perdeu espaço com a chegada de Marcelo Gallardo, no segundo semestre deste ano. Ele fez apenas três jogos com o treinador. Um deles foi a goleada de 3 a 0 sofrida para o Atlético-MG, na semifinal da Libertadores. Desde então, ele não foi mais utilizado e está em uma lista de jogadores transferíveis do River para o próximo ano.

De acordo com a TyC, o Inter estaria disposto a pagar parte do investimento feito pelo River em Fonseca para contratar o jogador. Zero Hora procurou a direção do Inter, mas não conseguiu confirmar a informação da negociação.

Fonseca pelo River Plate em 2024

28 jogos

17 jogos como titular (14 com Demichelis e 3 com Gallardo)

1 gol marcado