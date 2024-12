Palmeiras "seca" negociação do Inter com o Celtic por Bernabei

Empréstimo de Bernabei se encerra no final do ano.

Segundo apurou Zero Hora, os paulistas resolveram aguardar o desfecho das tratativas entre Inter e Celtic para tentar investir no melhor ala canhoto do Brasileirão. Ele é visto como potencial titular, já que Caio Paulista e Vanderlan não entregaram bom desempenho na equipe de Abel Ferreira. O time ainda tem o uruguaio Piquerez, que deve voltar a atuar após seis meses de recuperação de lesão no joelho esquerdo.