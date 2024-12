Câmara de Vereadores de Caxias do Sul devolve R$ 16 milhões aos cofres públicos

Referente às obras na estrutura da Câmara, a presidente Marisol destacou as melhorias nas questões de acessibilidade, que resultaram no recebimento do Selo Bronze de Acessibilidade, iniciativa da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders). Além disso, ressaltou os ajustes nos processos administrativos, atualizações no site da Transparência e qualificação dos servidores.