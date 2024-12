Edição deste ano tem o maior prêmio desde a criação da Mega da Virada. Michël Pozzi / Agencia RBS

Já imaginou começar 2025 com R$ 600 milhões na conta bancária? Esse é o valor do prêmio da Mega da Virada deste ano, o maior desde a primeira edição do concurso, realizado em 2009 e com premiação de R$ 144,9 milhões ao vencedor.

O valor deste ano também supera o da Mega da Virada de 2023, que foi de R$ 558,8 milhões. O sorteio é realizado anualmente no dia 31 de dezembro.

Ao longo do ano, os concursos da Mega Sena destinam 43,35% do valor arrecadado à premiação dos vencedores, que é distribuída da seguinte forma:

Sena (seis acertos): 35%

35% Quina (cinco acertos): 19%

19% Quadra (quatro acertos): 19%

19% Acumulação: 22% são reservados para concursos de final 0 ou 5, e 5% para a Mega da Virada

Caso ninguém acerte os números de uma faixa, o prêmio acumula para o concurso seguinte. Os valores não resgatados em até 90 dias são revertidos ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Na Mega da Virada, no entanto, o prêmio não acumula, ou seja, todo o valor é distribuído conforme o número de acertos.

A probabilidade de acertar a sena em uma aposta simples é de um em 50.063.860. Os maiores valores recebidos individualmente nos concursos regulares foram em 2021: duas apostas ganharam R$ 189.062.363,74 cada, dividindo o montante de R$ 378,1 milhões. O ano de 2018 foi o que o concurso com mais vencedores: 52 pessoas repartiram R$ 302,5 milhões.

O que dá para fazer com o prêmio da Mega da Virada?

Para efeito de comparação, R$ 600 milhões foi o valor que o empresário mineiro Pedro Lourenço investiu na compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro. Aplicado em uma conta poupança, o montante renderia cerca de R$ 3,4 milhões por mês.

Seria possível comprar a mansão mais cara do Brasil, vendida em julho deste ano por R$ 220 milhões. Após mudar-se para o imóvel no Jardim Pernambuco, no bairro Leblon, Rio de Janeiro, sobraria pouco mais de R$ 380 milhões ao sortudo que vencer a Mega da Virada.

Aos amantes da tecnologia, o montante equivale ao valor de compra de 60 mil unidades do iPhone 16 Pro Max. Cada aparelho da Apple está avaliado em cerca de R$ 10 mil. Também seria possível comprar aproximadamente 200 mil consoles do Playstation 5, videogame mais popular da atualidade.

Se você for um apaixonado por futebol, seria possível adiantar o pagamento da folha salarial da dupla Gre-Nal! O gasto mensal do Grêmio com o departamento de futebol masculino é de R$ 15,5 milhões, enquanto o do Internacional é de R$ 16,5 milhões.