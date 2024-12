Títulos públicos do Tesouro Direto já podem ser dados como presente de Natal

Comprador deverá escolher um título como sugestão de investimento como presente. Divulgação / Tesouro Nacional

A B3, em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional, lança nesta segunda-feira (16) o Gift Card B3, um cartão pré-pago que pode ser usado na compra de títulos públicos negociados no Tesouro Direto. O cartão pode ser adquirido pelo site do Tesouro Direto, sendo necessário ser maior de 18 anos.

Estão à disposição todos os papéis que integram o programa: Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado, Tesouro Educa+ e Tesouro RendA+. O comprador deverá escolher um título como sugestão de investimento e informar o nome, e-mail e/ou telefone do beneficiário, realizando o pagamento via Pix.

Haverá valores predefinidos para aquisição do Gift Card B3, com limite de R$ 1 mil para compras diárias e de R$ 5 mil no acumulado do mês. A bolsa faz a emissão do cartão-presente e atua como depositária do valor escolhido, até que seja resgatado.

Leia Mais Após seca recorde, setor elétrico inicia recuperação e conta de luz deve ficar sem taxa extra em quase todo 2025

O beneficiário do Gift Card B3 receberá um e-mail ou mensagem de texto (SMS) com instruções de uso do crédito, que é pessoal e intransferível. Para resgatá-lo, precisará ter conta em uma das corretoras habilitadas, cuja relação se encontra no FAQ do site indicado, e acessar o portal do Tesouro Direto para informar o código de ativação (token) do produto. Nesse processo, caso queira, será possível trocar o título público recebido como presente.

Leia Mais Saiba como investir no Tesouro Direto

O que é o Tesouro Direto?

O Tesouro Direto é um programa criado em 2002 para comprar e vender títulos públicos da União. Ele foi desenvolvido pelo governo federal em parceria com a bolsa brasileira, a B3.

Em linhas simples, é uma maneira de o investidor emprestar dinheiro ao governo, recebendo de volta o valor somado a juros. O risco de inadimplência é pequeno, por isso o instrumento é considerado seguro para investimentos se comparado a outros títulos privados.