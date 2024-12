Em uma das inspeções, Abu Malek al-Shami, integrante do HTS, relatou, inclusive, a descoberta de uma fábrica pertencente a Maher al-Assad , irmão do ex-presidente, e seu sócio, o deputado Amer Jiti.

Qual a conexão do regime com o captagon?

Maher al-Assad, comandante da elite Quarta Divisão do exército sírio, é apontado como um dos líderes do cartel que movimenta uma economia de cerca de US$ 1 bilhão por ano, superando todas as exportações legais do país. Já Amer Jiti enfrenta sanções internacionais por facilitar o tráfico da droga.