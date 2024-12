26Fit cresce e amplia sua presença no segmento de academias no RS

26Fit / Divulgação

Os cuidados relacionados à saúde e à necessidade de atividades físicas tem levado cada vez mais pessoas a procurarem espaços adequados para a prática de exercícios. Nesse cenário, os investimentos em bons aparelhos e em infraestruturas eficientes aparecem como destaque no setor. E é a partir desse contexto que a rede gaúcha de academias 26Fit têm alcançado uma grande expansão de sua marca. Com inauguração prevista de duas novas unidades, em Capão da Canoa e em Tramandaí, a empresa se apresenta como a maior rede de academias do Rio Grande do Sul, em termos de números de unidades.

– A 26Fit enxerga esse momento como uma grande oportunidade para reforçar o impacto positivo que a prática regular de exercícios tem na qualidade de vida. As pessoas estão cada vez mais conscientes da importância de cuidar do corpo e da mente, principalmente após a pandemia, e nós estamos aqui para oferecer as condições ideais para isso. Nosso compromisso é proporcionar não só um espaço bem equipado, mas também um ambiente acolhedor que motive os alunos a alcançarem seus objetivos de saúde e bem-estar, aliados à interação social – comenta o CEO da rede de academias, Gelso Guadagnin.

Com mais de trinta unidades espalhadas pelo Estado, a rede segue com perspectiva de ampliação no número de academias. As novas unidades de Capão da Canoa e de Tramandaí, que devem ser oficialmente inauguradas em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, respectivamente, vão levar a marca também para o litoral gaúcho. Apesar de garantir ocupar o primeiro lugar em número de unidades no Estado, a expansão da rede não se deu apenas ao Rio Grande do Sul. A marca conta hoje com unidades em Santa Catarina, São Paulo e Pará.

Em entrevista, Gelso Guadagnin fala sobre a importância dos investimentos em espaços adequados e sobre o processo de expansão da 26Fit. Confira:

O que é indispensável quando se pensa em uma infraestrutura qualificada para o desenvolvimento de atividades físicas?

Uma infraestrutura de qualidade começa por um ambiente acolhedor, com equipamentos modernos, variados e com biodinâmica apropriada, segurança, estacionamento e arquitetura agradável, que incentive a prática da atividade física e que seja capaz de atender a diferentes perfis e níveis de condicionamento físico. Além disso, a organização e o conforto do espaço são essenciais, garantindo áreas bem distribuídas e climatizadas. Outro ponto indispensável é a tecnologia, que usamos para melhorar a experiência dos alunos, seja no monitoramento do treino ou na facilidade de acesso aos serviços da academia.

Como é organizado o corpo de funcionários que atuam na academia e quais os tipos de suporte os profissionais podem oferecer aos alunos?

Nosso time é formado por profissionais qualificado, treinados de acordo com a filosofia da 26Fit e gestores experientes. Além disso, contamos com planos que oferecem suporte de especialistas em áreas como nutrição e psicologia. O suporte oferecido é completo: desde a criação de treinos personalizados até orientações práticas e acompanhamento constante, a fim de garantir a evolução de cada aluno de forma segura e eficaz.

Se fosse preciso elencar o principal diferencial da 26Fit em relação às demais academias, qual seria?

Sem dúvida, nosso principal diferencial é a distribuição geográfica das unidades no Estado, aliada à qualidade e ao conceito moderno das academias. Nós acreditamos que todos devem ter a oportunidade de cuidar da saúde, por isso, oferecemos planos flexíveis que permitem treinar em qualquer unidade da rede. Essa combinação de preço justo, estrutura de ponta e liberdade de acesso é o que nos destaca no mercado.

O que o público pode esperar quando frequentar uma unidade da 26Fit?

Nosso cliente pode esperar o melhor da experiência 26Fit: um ambiente moderno, acolhedor e repleto de energia positiva. Trazemos equipamentos de última geração, espaços pensados para o conforto dos alunos e, claro, a expertise de nossa equipe. Queremos ser mais que uma academia; queremos ser um ponto de encontro para a saúde e o bem-estar na região onde atuamos.

Existe perspectiva de crescer ainda mais? Quais os próximos passos?