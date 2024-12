Para reduzir diferença tributária, indústria e comércio do RS pedem aumento de ICMS de compras em sites estrangeiros

A brecha foi aberta pela autorização do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz) para os Estados elevarem de 17% para 20% o ICMS da chamada "taxa das blusinhas", que tem ainda 20% de Imposto de Importação. Aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Fazenda se absteve da votação e não fará a elevação, salvo, claro, a determinação venha por lei.

Sim, é esquisito ver o setor empresarial pedir aumento de imposto, mesmo com a compensação via Devolve ICMS. Mas o argumento das entidades que procuraram a coluna – Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) e Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) – é a já conhecida, clara e óbvia perda de competitividade com as importações feitas pelo consumidor, que pagam muito menos tributos (veja exemplos abaixo).