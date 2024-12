Porto Alegre volta a ter mais de 500 mil consumidores inadimplentes

O número de inadimplentes voltou a ficar acima de 500 mil pessoas em Porto Alegre. Segundo o monitoramento da Serasa Experian em outubro, foram 501.866 consumidores com dívidas atrasadas. A soma das dívidas supera R$ 3,18 bilhões.

Tradicionalmente, a capital gaúcha tem números maiores do que este patamar, mas eles caíram após a enchente. Em maio, devido à tragédia, os birôs de crédito suspenderam a negativação por 60 dias. Com a retomada, embora ainda abaixo do pré-enchente, a inadimplência voltou a subir no Rio Grande do Sul.

Desde então, a taxa de inadimplência dos gaúchos mantém a alta mensal e sequencial. Em outubro, o indicador subiu a 39,40% da população adulta, segundo a Serasa Experian. O recorde foi 39,78%, batido em abril. As dívidas somam 19,482 bilhões, o que dá um média de R$ 5.587 por consumidor.

Lembrando que, com a alta do juro, renegociar as dívidas e pagá-las fica mais difícil. Evite-as.

Número de inadimplentes por cidade:

Porto Alegre: 501.866

Caxias do Sul: 141.944

Canoas: 139.218

Pelotas: 104.255

Santa Maria: 95.178

Novo Hamburgo: 81.709

Passo Fundo: 73.864

Forma de cálculo

Bastante completo, o indicador da Serasa Experian considera títulos protestados, dívidas vencidas com bancos e não bancárias (lojas em geral, cartões de crédito, financeiras, prestadoras de serviços como fornecimento de energia elétrica, água, telefonia, etc) e até cheque sem fundo. Ao não computar apenas a inadimplência do sistema financeiro, ela captura movimentos cíclicos, que, muitas vezes, se manifestam em bancos de 6 a 12 meses depois.

