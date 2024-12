"Uma Itaipu eólica no RS", prevê presidente da Fiergs sobre potencial da lei da energia offshore aprovada no Congresso

A aprovação no Congresso do marco legal tem potencial de destravar US$ 60 bilhões em parques de energia eólica offshore no Rio Grande do Sul, com aerogeradores em água. São 27 projetos já com pedido de licença no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). É uma chance de o Estado atrair na esteira investimentos mundiais para produzir hidrogênio verde, com seus derivados amônia verde, para fertilizantes, e metanol verde, para biodiesel. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, falou que é uma das apostas do setor.