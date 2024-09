Maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul, a nova operação de R$ 24 bilhões da CMPC também será o maior aporte de uma empresa chilena fora do Chile, disse o diretor-geral da unidade de Guaíba, Antonio Lacerda, ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Com fábrica e terminal portuário em Barra do Ribeiro, a sua implantação vai gerar 12 mil empregos.