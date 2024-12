Dólar caiu: como são os leilões que o Banco Central faz para frear o câmbio

O principal efeito dos leilões é aumentar a oferta de dólares no Brasil, já que há fuga do dinheiro dos investidores estrangeiros, receosos com a política fiscal do governo Lula e com a busca por um juro "ok" nos Estados Unidos. Por que "ok"? Porque é bem menor do que o brasileiro, mas o mercado norte-americano ainda é mais seguro em termos de economia madura, mesmo que também enfrente déficits fiscais e incertezas com a eleição de Donald Trump. Também pesa ser final de ano, quando multinacionais enviam seus lucros para o Exterior.