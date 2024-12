Aprovado no Senado marco legal que destrava US$ 60 bi em projetos de energia eólica no RS

Projeto que dá base legal aos projetos de geração de energia eólica offshore no Brasil tramitou no Senado. Rob Farrow / Corio Generarion

Finalmente – embora com os jabutis de carvão e gás –, foi aprovado no plenário do Senado o marco legal da energia offshore, que trata de formas de geração em água. O principal foco é a eólica, a partir do vento, mas vale também para solar flutuante e até mesmo para plataformas de hidrogênio verde.

Há três anos, um decreto do governo federal chegou a autorizar a geração offshore, mas as empresas de energia queriam a lei para ter segurança jurídica. Com a intenção principalmente de colocar os gigantes aerogeradores eólicos em alto-mar, começaram a pedir licenças ambientais ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Só o Rio Grande do Sul tem 27 solicitações protocoladas para parques eólicos, que somariam US$ 200 bilhões. Porém, eles tratam de áreas sobrepostas. Presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Daniela Cardeal calcula que o potencial de sair mesmo do papel gira em torno de US$ 60 bilhões, o que, obviamente, já é ótimo.

— A demora está fazendo empresas importantes recuarem e possivelmente desistirem dos empreendimentos — diz a presidente do Sindienergia-RS.

Além dos bilhões de dólares, destrava a geração de energia eólica no Rio Grande do Sul. Isso abre espaço para a produção de hidrogênio verde, que — como a coluna tem enfatizado incansavelmente — é insumo da amônia verde, para fertilizantes, e metanol verde, para biodiesel. E ainda é energia para os data centers que o governador Eduardo Leite quer como nova atividade econômica de peso no Rio Grande do Sul.

— Agora, precisamos ficar muito atentos à regulamentação deste marco legal — ressalta Edisiene Correia, gerente de Negócios da Shizen Energy no Brasil, que tem pedidos de licenças para parques eólicos offshore no Rio Grande do Sul que somam US$ 36 bilhões.

