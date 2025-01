Saiba onde a prefeitura de Caxias vai investir os R$ 4,2 milhões do governo federal para recuperação da cidade após a chuva de maio

Ponte entre as ruas Angelo Basso e Batista Tisott, em Galópolis, está danificada. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os impactos da tragédia climática de maio de 2024 ainda são sentidos em Caxias do Sul. Pontos da cidade ainda necessitam de atenção especial e de obras de melhorias para garantir maior segurança aos moradores. Na última semana, a prefeitura recebeu cerca de R$ 4,2 milhões do governo federal para obras de restabelecimento de pontos.

O valor será utilizado para a recuperação de 14 pontes e pontilhões, além de oito contenções que foram cadastradas pela Secretaria de Obras (SMO) no programa de restabelecimento do governo federal. A maior parte dos recursos (confira a relação abaixo) é para a Estrada do Vinho, na Zona Sul da cidade. Naquela região, R$ 1,1 milhão será investido em ao menos três pontos, sendo a maior parte para o restabelecimento das condições de trafegabilidade e segurança de veículos e pessoas.

Já Fazenda Souza e Santa Lúcia do Piaí, com cinco trabalhos cadastrados, contarão com mais obras de melhorias nesta etapa, ao custo de R$ 967.770,96. Também foram contempladas as regiões de Galópolis, São Giácomo, Desvio Rizzo, Centro, Zona Norte, Vila Oliva e Vila Cristina.

A primeira obra a ser executada será a recuperação da ponte na Rua Batista Tissot, em Galópolis, que foi interditada nesta segunda-feira (13) por medidas de segurança, até a conclusão dos trabalhos. A equipe técnica da SMO trabalha, ainda, na elaboração dos projetos e no encaminhamento dos processos para as contratações das empresas que executarão as obras. Segundo a prefeitura, os trabalhos seguirão o critério de maior gravidade.

Por outro lado, é aguardada a liberação de R$ 4,5 milhões cadastrados no programa do governo federal. Este montante contempla, segundo a prefeitura, obras consideradas mais complexas, como as pontes sobre o Rio Belo, na Estrada do Imigrante, em Vila Cristina, e o Arroio Marca, em Vila Oliva, além do pontilhão sobre o Arroio dos Soares na Estrada Municipal Gotardo Molin, em Vila Seca, e a contenção na Estrada Municipal João Edgard Jung, em Santa Lúcia do Piaí.

Recentemente, a prefeitura anunciou a prorrogação até 10 de março do estado de calamidade realização de novas obras em decorrência da chuva de 2024 . O cenário permite que o município realize os processos licitatórios de maneira mais fácil, por exemplo, com contratação direta de empresas.

Obras já contempladas

Nesta etapa, os cerca de R$ 4,2 milhões serão investidos em 22 pontos de Caxias do Sul. Confira abaixo a relação por região:

Região de Galópolis

Restabelecimento da estrutura do Pontilhão na rua Batista Tissot, bairro Galópolis: R$ 196.979,78

Restabelecimento das condições de segurança e escoamento do arroio Pinhal, na Rua Ismael Chaves, bairro Galópolis: R$ 120.900,91

Restabelecimento das condições de segurança e escoamento do arroio Pinhal na Rua Hércules Galló e fundos da Escola Galópolis: R$ 307.784,07

Total: R$ 625.664,76

Região de Fazenda Souza / Santa Lúcia do Piaí

Restabelecimento da estrutura viária da Estrada Municipal Orlando Ballardin, localidade de Santo Homobom, distrito de Fazenda Souza: R$ 381.375,36

Restabelecimento da estrutura do Pontilhão na Estrada Municipal nº 37-23-99, localidade de Santo Homobom, distrito de Fazenda Souza: R$ 158.117,04

Restabelecimento da estrutura da Ponte na Estrada Municipal Claudino Antônio Costa, distrito de Fazenda Souza: R$ 154.854,24

Restabelecimento da estrutura do Pontilhão na Estrada Municipal Elvira Vitalina Casagrande Bandeira, distrito de Santa Lúcia do Piaí: R$ 44.363,74

Restabelecimento da estrutura do Pontilhão na Estrada Municipal Giovanni Batista Novello, localidade de São José da 6ª Légua: R$ 229.060,58

Total: R$ 967.770,96

Região de São Giácomo / Desvio Rizzo

Restabelecimento da estrutura do Pontilhão na Estrada Municipal nº 43-07-01, bairro São Giácomo: R$ 115.779,16

Restabelecimento da estrutura do Pontilhão na Rua Jayme Guilherme Muratore Filho, bairro São Giácomo: R$ 79.063,57

Restabelecimento da estrutura do Pontilhão na Estrada Municipal nº 52, bairro São Giácomo: R$ 134.779,00

Restabelecimento da estrutura do Pontilhão na Estrada Municipal da Uva, bairro Desvio Rizzo: R$ 190.748,25

Total: R$ 520.369,98

Região Central/Norte

Restabelecimento das condições de trafegabilidade e segurança de veículos e pessoas na Rua 28-18-99, bairro Pedancino: R$ 197.039,36

Restabelecimento das condições de trafegabilidade e segurança de veículos e pessoas na rua Francisco Spiandorello, bairro Reolon: R$ 169.413,12

Total: R$ 366.452,48

Região de Vila Oliva

Restabelecimento da estrutura da Ponte sobre o arroio do Macaco na Estrada Municipal nº 341, distrito de Vila Oliva: R$ 250.590,00

Restabelecimento da infraestrutura viária da Estrada Municipal Geraldo Dagostini, distrito de Vila Oliva: R$ 139.963,02

Restabelecimento da estrutura do Pontilhão na Estrada Municipal nº 348, distrito de Vila Oliva: R$ 74.730,04

Total: R$ 465.283,06

Região de Vila Cristina

Restabelecimento de estrutura da Ponte na Estrada Municipal Padre Ari Camelo, localidade Sertória Baixa, Vila Cristina: R$ 56.755,00

Restabelecimento de estrutura da Ponte na Estrada Municipal nº 93, localidade Barros Pimentel, Vila Cristina: R$ 52.299,00

Total: R$ 109.054,00

Estrada do Vinho

Restabelecimento da estrutura da Ponte sobre o rio Belo na Estrada Municipal do Vinho, Vila Cristina: R$ 87.695,03

Restabelecimento das condições de trafegabilidade de veículos e pessoas na Estrada Municipal do Vinho, Caravággio 3ª Légua: R$ 292.272,09

Restabelecimento das condições de trafegabilidade e segurança de veículos e pessoas na Estrada Municipal do Vinho, Vila Cristina: R$ 751.670,13

Total: R$ 1.131.637,25

Total dos recursos: R$ 4.186.232,49

30 famílias fora de casa

Galópolis foi a região mais afetada em Caxias do Sul pela tragédia climática de 2024. De acordo com a prefeitura, 30 famílias seguem fora de casa, porque elas permanecem interditadas. Até por isso, em agosto do ano passado, a prefeitura contratou um estudo geológico e geotécnico ao custo de R$ 1 milhão.

Trinta casas seguem interditadas em Galópolis. Bruno Todeschini / Agencia RBS