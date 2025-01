Em meio a negociações com o Boca, Grêmio conta com Marchesín para a estreia no Gauchão

Em meio às tratativas com o Boca Juniors, o Grêmio conta com o goleiro Marchesín para a estreia no Gauchão, contra o Brasil-Pel, na próxima quarta (22). Poupado dos treinos da semana por conta de dores musculares no quadril, o atleta deve retornar às atividades no sábado (18) e está nos planos do técnico Gustavo Quinteros para a partida de abertura do Estadual, em Pelotas.