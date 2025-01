Quinteros define novo planejamento para Edenilson no Grêmio

O técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, definiu um novo planejamento para o meio-campista Edenilson . Utilizado na maioria das vezes como extrema pela direita por Renato Portaluppi no ano passado, o atleta será aproveitado como volante centralizado pelo comandante argentino.

Já foi assim no jogo-treino contra o São José, na última segunda (13) . Na etapa final, quando o treinador utilizou um time reserva, Edenilson compôs a dupla de volantes com Pepê.

Conforme apurado por Zero Hora, o meio-campista vem treinando nesta função em todos os trabalhos comandados por Quinteros, não sendo utilizado como extrema em nenhum momento . Na ponta direita, o treinador vem recorrendo a outros nomes, como Pavon e Monsalve.

Desta forma, ao longo da temporada, Edenilson deve ser uma alternativa a Dodi e Villasanti nas primeiras funções do meio-campo , posicionamento diferente dos tempos de Renato.

Contra o São José, Quinteros escalou o Grêmio inicialmente com: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Dodi e Villasanti; Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Na próxima sexta (17), o Tricolor realizará novo jogo-treino , contra o Sindicato dos Atletas. Já a estreia no Gauchão está marcada para o dia 22, contra o Brasil-Pel.

