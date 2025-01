Grêmio vence o São José em primeiro teste com Gustavo Quinteros

O primeiro teste de Gustavo Quinteros no Grêmio terminou bem-sucedido. Em jogo-treino no CT Luiz Carvalho na tarde desta segunda (13), o Tricolor bateu o São José por 2 a 1. Ao longo do duelo, dividido em três tempos de 30 minutos, 24 atletas gremistas foram utilizados. Gustavo Martins marcou um dos gols do Grêmio — o outro foi contra.

Inicialmente, Quinteros mandou a campo: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Dodi e Villasanti; Aravena, Cristaldo e Pavon; Braithwaite.

Depois, na metade do segundo tempo, mudança quase completa — apenas Grando permaneceu. Entraram: João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Pedro Gabriel; Edenilson, Pepê, Monsalve, Gabriel Silva e Nathan Pescador; Arezzo. No último tempo, entraram o zagueiro Viery, o atacante André Henrique e o goleiro Thiago Beltrame. Vale destacar que os jovens Pedro Gabriel e Viery estavam na Copinha e, nos últimos dias, foram chamados para reforçar o grupo principal.

Como foi o jogo

O Grêmio abriu o placar no final do primeiro tempo. Cristaldo fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro, contando com desvio do defensor do São José, que, por infelicidade, marcou contra.

Depois, já no início do segundo tempo, o Tricolor quase ampliou. Aravena fez mais uma bela jogada e passou para Braithwaite, que bateu colocado para defesa de Fábio Rampi. Na sequência, novamente o goleiro do Zeca fez uma grande defesa em chance clara de Cristaldo dentro da área.

Ainda no segundo tempo, o zagueiro Jadson, de cabeça, deixou tudo igual para o São José após cobrança de escanteio. No entanto, não demorou muito para que o Tricolor recuperasse a frente do placar. Em bate-rebate dentro da área, Gustavo Martins chutou forte e garantiu a vitória tricolor.

