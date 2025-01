No radar do Boca Juniors, Marchesín vira baixa no Grêmio 

Em meio às especulações de uma possível ida para o Boca Juniors, Marchesín teve diagnosticada um desconforto muscular . O goleiro do Grêmio relatou as dores após um treino na semana passada.

Assim, o argentino foi submetido a exames de imagem . De acordo com o boletim divulgado pelo clube, Marchesín teve constatada uma "sobrecarga na musculatura flexora de quadril da perna direita" .

Para se recuperar do problema, Marchesín fará trabalhos de reforço físico na região e ficará fora dos treinos no campo. O prazo para retorno aos trabalhos é de cinco dias.

Nas últimas horas, cresceram rumores de uma possível saída do jogador do Tricolor. A imprensa argentina noticia o forte interesse do Boca Juniors em contratar o goleiro. Até o momento, o Grêmio garante não ter sido contatado oficialmente.