Santos faz proposta melhor que a do Grêmio por Eliasson, diz imprensa grega

O Santos entrou na briga pelo atacante Niclas Eliasson, do AEK, da Grécia. O sueco, que está na mira do Grêmio há um ano, desperta interesse do clube paulista, que também tenta a contratação do jogador. Inclusive, segundo a imprensa grega, a proposta do Peixe seria melhor do que os termos oferecidos, até então, pelo Tricolor.



De acordo com o portal grego Sport24, o Santos chegou a discutir com o AEK uma oferta de compra imediata na casa do 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões na cotação). Ainda não houve uma resposta dos gregos sobre a proposta apresentada pelo clube paulista.