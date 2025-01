Arena espera 20 mil torcedores para a estreia do Grêmio em casa no Gauchão 

Duelo contra time da Serra será o primeiro do Tricolor sob o comando de Gustavo Quinteros. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O torcedor do Grêmio ainda não demonstrou muita empolgação com a estreia da equipe em casa no Gauchão. Até o final da manhã deste sábado (25), pouco mais de 5 mil ingressos haviam sido vendidos para a partida contra o Caxias, às 20h30min deste domingo (26). O jogo é válido pela segunda rodada do Gauchão.

Ainda assim, a expectativa da Arena Porto Alegrense, gestora do estádio, aponta para um público na casa dos 20 mil torcedores.

Na estreia, o time de Gustavo Quinteros não passsou do 0 a 0 com o Brasil, em Pelotas. Com isso, o Tricolor divide a liderança do Grupo A com São José e Guarany. Já o clube da Serra venceu o Monsoon por 1 a 0, em Novo Hamburgo, e lidera o Grupo B.

Todos os setores da Arena ainda possuem ingressos à disposição. Os bilhetes estão disponíveis através do site arenapoa.com.br. Para o jogo deste domingo os valores dos ingressos variam de R$ 10 a R$ 198 para não sócios e de R$ 30 a R$ 220 para associados, dependendo da modalidade e do setor do estádio.

Para o setor Gramado Oeste, a novidade será a entrada no estádio através do reconhecimento facial. Para os torcedores que comprarem ingresso para este setor, a biometria será obrigatória.

Já para os sócios, o cadastro não é obrigatório. A abertura dos portões ocorre às 18h30min.

