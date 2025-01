K9, como é chamado, marcou 19 gols no torneio de seleções. @kingsleague / Reprodução / Instagram

O artilheiro do Brasil na Kings League World Cup Nations é um jogador que já fez testes para atuar no time principal do Grêmio. Aos 29 anos, Kelvin Oliveira, apelidado de K9, é um foi o destaque do torneio de futebol society, que conta com a participação de ex-jogadores profissionais e influenciadores digitais.

Após ser eleito o melhor jogador do mundo no futebol 7 em 2021 e defender as cores do Tricolor na modalidade, o atleta recebeu uma oportunidade para ser observado pela comissão técnica de Renato Portaluppi em 2023.

Nascido em Minas Gerais, Kelvin sempre sonhou em ser um jogador de futebol. Na adolescência, quando ainda atuava como lateral-esquerdo, jogou nas categorias de base do Milan, na Itália, e do Cruzeiro. Subiu ao profissional e atuou por equipes de divisões inferiores de Minas.

No entanto, foi no futebol 7 que o sucesso veio com tudo. Kelvin virou atacante e jogou por clubes tradicionais na modalidade, como Resenha FC e SA Recife. Na segunda, inclusive, foi campeão da Liga das Américas, equivalente à Copa Libertadores. Em 2021, após ser campeão da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, foi eleito o melhor jogador do planeta.

Chegada ao Grêmio

Kelvin Oliveira em treino com o grupo principal do Grêmio em 2023. Lucas Uebel/Grêmio / Divulgação

Kelvin chegou em Porto Alegre em fevereiro de 2023 para defender o Grêmio no society, ao lado de Maicon e Léo Moura, e se destacou na Copa Gramado. As boas atuações no projeto gremista levaram ele a ser testado no time sub-20 do Tricolor.

Ao confirmar as expectativas, subiu para o elenco principal e participou de alguns treinamentos. Porém, o atleta não chegou a ser efetivado e foi dispensado pelo clube. À época, a justificativa apresentada pelo Grêmio foi de que o jogador não se adaptaria às exigências físicas no prazo exigido.

Após passagem pelo Tricolor, Kelvin foi contratado pelo São José, onde disputou seis partidas da Copa FGF e marcou um gol. Em dezembro do ano passado, o atacante retornou ao society e foi anunciado pelo Resenha FC, no qual é ídolo.

O que é a Kings League

Criada em 2023 pelo ex-zagueiro espanhol Piqué e pelo streamer espanhol Ibai Llanos, a Kings League prontamente atraiu a atenção do público. As partidas são disputadas na modalidade do futebol society, com sete jogadores para cada lado. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influencer, geralmente do cenário esportivo.

Como funciona a Kings League World Cup Nations

A Kings World Cup Nations 2025 está ocorrendo na Itália. Diferentemente da Kings World Cup de 2024, que envolveu clubes e teve Kelvin Oliveira como o craque, esta competição conta exclusivamente com seleções.

Ao todo, são 16 países representados. Cada equipe é liderada por uma personalidade do futebol ou influenciador digital. Este torneio, que teve início no dia 1º de janeiro e se estende até o próximo domingo (12), é a primeira edição da Copa do Mundo da Kings League.

Atletas como o colombiano James Rodríguez e o mexicano Chicharito Hernández participam da competição como presidentes de suas seleções — que podem vir a bater pênaltis ao longo dos jogos. Outros nomes como Ibrahimovic, Neymar e Kaká são embaixadores do evento. Na grande decisão haverá um jogo das estrelas, com presenças de Buffon, Casillas, Pirlo e Aguero.

O Brasil no torneio

O Brasil foi campeão da Kings League World Cup Nations ao vencer a Colômbia por 6 a 2. Todos os gols brasileiros na decisão foram marcados por Kelvin, que terminou como o artilheiro da competição, com 19 gols.

