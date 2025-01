Kings League World Cup Nations: onde assistir e como funciona a competição 

Kelvin Oliveira é um dos destaques da seleção brasileira no torneio. @kingsleague / Reprodução / Instagram

Uma nova competição da Kings League, criada pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué, vem agitando as redes sociais neste início de ano. Trata-se da Kings League World Cup Nations, um torneio de seleções que segue as principais regras desta nova modalidade esportiva.

São sete jogadores titulares em cada equipe, que reúne ex-jogadores de futebol (e também em atividade) renomados, além de influenciadores digitais.

Depois do sucesso da Kings World Cup de 2024, que envolvia clubes, este novo torneio com seleções também vem chamando atenção do público. Abaixo, Zero Hora explica detalhes da competição.

O que é a Kings League

Criada em 2023 por Piqué e pelo streamer espanhol Ibai Llanos, a Kings League prontamente atraiu a atenção do público. As partidas são disputadas na modalidade do futebol society, com sete jogadores para cada lado. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influencer, geralmente do cenário esportivo.

Como funciona a Kings League World Cup Nations

A Kings World Cup Nations 2025 está ocorrendo na Itália e tem sua final agendada para o Allianz Stadium, em Turim. Diferentemente da Kings World Cup de 2024, que envolveu clubes, esta competição conta exclusivamente com seleções.

Ao todo, são 16 países representados. Cada equipe é liderada por uma personalidade do futebol ou influenciador digital. Este torneio, que teve início no dia 1º de janeiro e se estende até o próximo domingo (12), é a primeira edição da Copa do Mundo da Kings League.

Nomes famosos presentes

Chicharito Hernández : ex-jogador de Manchester United e Real Madrid está como um dos presidentes (que é responsável por cobrar os pênaltis a favor da sua equipe) do México.

: ex-jogador de Manchester United e Real Madrid está como um dos presidentes (que é responsável por cobrar os pênaltis a favor da sua equipe) do México. Kun Aguero: ex-Manchester City e Barcelona, é um dos presidentes da Argentina.

ex-Manchester City e Barcelona, é um dos presidentes da Argentina. James Rodríguez: ex-Real Madrid, Bayern e São Paulo, é um dos presidentes da Colômbia.

ex-Real Madrid, Bayern e São Paulo, é um dos presidentes da Colômbia. Leonardo Bonucci: ex-zagueiro da Juventus e seleção italiana, foi um dos jogadores da Itália.

ex-zagueiro da Juventus e seleção italiana, foi um dos jogadores da Itália. Mario Gotze: autor do gol do título mundial da Alemanha em 2014, foi um dos presidentes dos alemães.

autor do gol do título mundial da Alemanha em 2014, foi um dos presidentes dos alemães. Mo Leitner: ex-Borussia Dortmund, foi um dos jogadores da Alemanha.

ex-Borussia Dortmund, foi um dos jogadores da Alemanha. Junior Moraes : ex-Santos e Corinthians, atuou pela seleção da Ucrânia.

: ex-Santos e Corinthians, atuou pela seleção da Ucrânia. Konoplyanka: ex-Shaktar e seleção da Ucrânia, atuou no selecionado ucraniano.

Outros nomes como Ibrahimovic, Neymar e Kaká são embaixadores do evento. Na grande decisão haverá um jogo das estrelas, com presenças de Buffon, Casillas, Pirlo e Aguero.

O Brasil no torneio

O elenco brasileiro conta com:

Goleiros: João Pedro Isidório e Josildo Barata;

João Pedro Isidório e Josildo Barata; Defensores: Wembley Luiz e Maicon Silva;

Wembley Luiz e Maicon Silva; Meio-campistas: Jefferson Melo, Andreas Vaz, Wellington Rodrigues, Davi Ilario e Matheus Rufino;

Jefferson Melo, Andreas Vaz, Wellington Rodrigues, Davi Ilario e Matheus Rufino; Atacantes: Lipão Pinheiro, Leonardo "Leleti" Garcia, João Victor Assumpção e Kelvin Oliveira — um dos melhores da modalidade.

O streamer Gaules é o presidente da seleção.

As principais regras da competição

Partida é composta por dois tempos de 20 minutos cada: total de 40 minutos por jogo;

cada: total de 40 minutos por jogo; Os duelos começam com apenas um jogador de cada lado (o famoso 1x1) e mais o goleiro ;

(o famoso 1x1) ; A cada minuto outro atleta entra em campo até ficar 7 contra 7;

até ficar 7 contra 7; A partida é paralisada no minuto 18 e um dado é lançado para saber quantos jogadores ficarão em campo no restante da primeira etapa.

no restante da primeira etapa. Antes do início do jogo, os treinadores podem adquirir um "poder especial" , que podem ser usados depois do intervalo pelo seu time. Este poder pode ser, por exemplo, um pênalti, um shootout, gol contado como duplo no período de 4 minutos, uma carta que pode escolher qualquer uma das opções, ou ainda uma que pode roubar o "bônus" do adversário;

, que podem ser usados depois do intervalo pelo seu time. Este poder pode ser, por exemplo, um pênalti, um shootout, gol contado como duplo no período de 4 minutos, uma carta que pode escolher qualquer uma das opções, ou ainda uma que pode roubar o "bônus" do adversário; Caso o duelo esteja empatado até o minuto 38, será decidido em gol de ouro ;

; Caso contrário, se um time estiver à frente no placar até o 38º minuto, cada gol vale o dobro até o apito final ;

; Se o empate persistir no tempo normal, o vencedor será decidido em uma disputa de shootouts (uma espécie de pênalti, mas como o jogador tendo cinco segundos para chutar a bola ao gol, podendo movimentá-la livremente em qualquer direção dentro do limite de tempo).

Onde assistir