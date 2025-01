Borré decide, Inter vence Juventude e assume a liderança do Grupo B do Gauchão

Foi com o apoio da torcida no Beira-Rio que o Inter conseguiu a primeira vitória da temporada, neste sábado (25), com o 2 a 0 diante do Juventude. Os gols de Borré na estreia em casa pelo Gauchão 2025 fazem os colorados dormirem na liderança do Grupo B.

O Inter volta a campo na próxima terça-feira (28), às 21h30min. O rival da vez será o São José, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Ao passo em que não pôde contar com Bruno Gomes e Clayton Sampaio, titulares lesionados na estreia, Roger Machado teve dois retornos de peso: Bernabei, na lateral-esquerda, e Fernando, no meio. O jovem Victor Gabriel, de 20 anos, começou ao lado de Vitão na zaga.

Pela primeira vez diante de um time de Série A de Brasileirão na temporada, o Inter pressionou desde o começo, mas não deixou de sofrer alguns sustos. Apesar de esmagadora posse de bola colorada, quem levou o primeiro perigo à meta adversária foi o Juventude, logo aos seis minutos. Ewerton bateu rasteiro. Para fora.

Atrás, Victor Gabriel tinha cortes providenciais para os ataques caxienses. Na frente, Alan Patrick e companhia tinham dificuldades de encontrar espaços na compacta defesa visitante.

De volta das férias, Bernabei conseguiu dois cruzamentos perigosos, para Wanderson e Borré. Seriam gols se, antes, não aparecesse a cabeça de Felipinho.

Aos 23 minutos, o Inter teve a melhor chance até então com Victor Gabriel. Ele cabeceou a cobrança de escanteio de Alan Patrick. O lance arrancou o "uuh" dos mais de 20 mil torcedores no Beira-Rio.

Lance de igual perigo repetiu-se apenas aos 31. Wesley recebeu de Borré dentro da área, mas chutou fraco. Gustavo defendeu.

O Inter também contou com a sorte para sair ileso na etapa inicial. Em contra-ataque, Jean Carlos saiu frente à frente com Anthoni e preferiu o passe em vez de chutar. Para ninguém.

Já nos acréscimos, Thiago Maia apareceu na área para aproveitar rebote de escanteio. O chute parou no goleiro, mas manteve acesa a chama da torcida para um segundo tempo melhor.

Contudo, nem foi preciso esperar. Aos 50, Rafael Klein marcou pênalti de Cipriano em Borré após análise no VAR. O próprio colombiano bateu e fez o Beira-Rio gritar gol pela primeira vez em 2025.

Segunda etapa

Ao perceber as dificuldades de Aguirre pela direita, Fabio Matias colocou Giovanny para incendiar o setor. O atacante cavou falta, cruzou, driblou e deu "atucanou"— com o dizem os gaúchos — lateral argentino.

Diante do salseiro do Juventude, o Inter foi mortal no contra-ataque. Aos 19 minutos, Alan Patrick descobriu passe em profundidade para Borré, que só tinha Gustavo no caminho e não desperdiçou a chance de marcar o segundo na partida.

Como se poderia prever em um duelo de equipes que iniciaram a pré-temporada a menos de um mês, a disputa caiu de ritmo da rena final do segundo tempo. Roger Machado lançou mão de alterações, entre elas a estreia de Ronaldo no meio campo.

Aos 36 minutos, Giovanny tentou surpreender Anthoni de longe. O goleiro segurou firme.

Quem também tentou mostrar trabalho foi o recém-chegado Vitinho. Uma bomba de fora da área mereceu aplausos, mesmo sem atingir a meta.

O jogo se encerrou no estilo de Roger Machado: com toque de bola e controle de jogo pelos donos da casa. E, no apito derradeiro de Rafael Klein, os jogadores mataram a saudade dos aplausos calorosos do Gigante.

Campeonato Gaúcho — 2ª rodada — 25/1/2025





Inter (2)

Anthoni, Aguirre, Victor Gabriel, Vitão e Bernabei; Fernando (Ronaldo, 29’/2ºT) Thiago Maia (Bruno Henrique, 12’/2°T) e Alan Patrick (Yago Noal, 38’/2ºT); Wanderson (Vitinho, 12’/2ºT), Borré e Wesley (Lucca, 29’/2ºT). Técnico: Roger Machado

Juventude (0)

Gustavo; Ewerthon, Abner, Cripriano e Felipinho; Kelvin (Nenê, 25’/2°T), Jadson e Jean Carlos (Giraldo, INT); Ênio (Batalla, 32’/2ºT), Gilberto (Gabriel Taliari, 42’/1ºT) e Erick Farias (Giovanny, INT). Técnico: Fábio Matias

GOLS: Borré (I), aos 53min do 1º tempo e aos 19min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Ewerthon, Wesley, Cripriano

ARBITRAGEM: Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Maira Mastella Moreira e Cassio Pires Dornelles. VAR: Anderson da Silveira Farias.

PÚBLICO: 21.338

RENDA: R$ 509.659

LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre

Próximo jogo

Terça-feira, 28/1 – 21h30min

São José x Inter