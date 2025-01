A coincidência nas últimas vitórias do Inter sobre o Juventude

Victor Gabriel (E) celebra com Borré um dos gols do colombiano contra o Juventude no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

O confronto Inter x Juventude passou a ser um evento carregado de significados de um ano para cá. Afinal, toda a mudança de direção do planejamento colorado começou a ser pavimentada após a eliminação no Campeonato Gaúcho. Meses depois, uma derrota para o time da Serra Gaúcha pela Copa do Brasil culminou na demissão do então técnico Eduardo Coudet. E foi exatamente no adversário a solução encontrada para trocar o comandante da casamata: Roger Machado.

Percebe-se como há vários elementos que permeiam esse clássico regional no histórico recente. Nesse sábado (25), o Inter conquistou sua primeira vitória na temporada de 2025 e, por óbvio, no Gauchão. Borré marcou os dois gols e confirmou o 2 a 0 no Beira-Rio.

Pois a primeira vitória de Roger Machado no comando do Inter foi contra qual time? O Juventude. Em agosto do ano passado, em jogo atrasado do Brasileirão, a equipe colorada fez 2 a 1, de virada, no Beira-Rio. Algumas semanas depois, volotu a vencer, desta vez no Alfredo Jaconi, por 3 a 1.

Nessa partida em Caxias do Sul, inclusive, Roger Machado chegou a ser hostilizado por ter aceitado trocar o Juventude pelo Inter. Notas falsas de dinheiro foram atiradas no gramado do Alfredo Jaconi antes do jogo.

A temporada de 2025 reserva, no mínimo, mais dois jogos entre Inter e Juventude. Ambos serão válidos pelo Campeonato Brasileiro. Este confronto, porém, pode aparecer ainda no Gauchão e também na Copa do Brasil. Enquanto Roger for técnico colorado, a impressão é de que este duelo seguirá carregando fatos curiosos.