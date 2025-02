A seca de gols encerrada por Wanderson e a dúvida no ataque do Inter

Atacante marcou seu primeiro gol em 2025. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

As opiniões ficaram divididas sobre a atuação de Wanderson no Gre-Nal 444. Há quem diga que foi um atacante que não conseguiu levar vantagem diante do improvisado Viery, do Grêmio. Outros defendem que teve boa participação, com duas assistências precisas para Wesley e Thiago Maia, que desperdiçaram a chance.

A passagem de Wanderson no Inter pode ser definida como uma grande incógnita, muito por conta da variação entre bons e maus momentos. Com o bom momento de Wesley na reta final de 2024, ele agora busca seu espaço no outro lado do ataque, pela direita.

Wanderson marcou seu primeiro gol na temporada, fechando a vitória colorada sobre o São Luiz, em Ijuí. Curiosamente, na mesma partida, Vitinho também balançou as redes. Ambos disputam a titularidade na equipe, sendo que tem ainda Bruno Tabata, lesionado.

Enquanto coloca uma dúvida na cabeça de Roger Machado, Wanderson aproveitou para interromper sua seca de gols. No total, foram nove partidas seguidas sem balançar as redes. A última vez havia sido na goleada sobre o Bragantino por 4 a 1, no Beira-Rio, em novembro do ano passado.

Números de Wanderson pelo Inter:

144 jogos

21 gols

20 assistências