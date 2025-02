A uma rodada do fim da primeira fase do Gauchão, o Inter reassumiu a primeira colocação geral. Em Ijuí, o time de Roger Machado saiu na frente, levou o empate, mas decidiu a partida e fez 3 a 1 sobre o São Luiz. Os gols colorados foram de Vitinho, Valencia e Wanderson, Rafael Goiano descontou.

Faltando 90 minutos para encerrar esta etapa, a equipe alcançou 17 pontos, um a mais do que o Juventude, que empatou com o Avenida e três a mais do que o Grêmio. Uma vitória contra o Monsoon no Beira-Rio garante a liderança — e a vantagem de não enfrentar um adversário da Série A do Brasileirão nas semifinais.

Roger repetiu o que pôde da equipe que jogou o Gre-Nal. Apenas Thiago Maia, em negociação com o Santos, e Wanderson, mais desgastado, não começaram a partida em Ijuí, na comparação com aquela que havia iniciado na Arena. Em seus lugares, os escolhidos foram Ronaldo e Vitinho. No São Luiz, o estreante técnico Iarley trocou o goleiro, colocando Guilherme Medina entre os 11.

Melhores momentos de São Luiz x Inter

A iniciativa foi do Inter. Desde os primeiros minutos, tentou controlar as ações e impor sua qualidade. A toda hora chegava perto da área. Em uma dessas ações, Alan Patrick cobrou falta para a área e a zaga afastou para trás, mas perto da trave.

Aos 12 minutos, Rafael Goiano saiu jogando errado, deu um presente para Vitinho. O ponteiro trouxe para dentro e bateu de pé esquerdo, no canto, sem chances para Medina: 1 a 0. Foi o segundo gol de Vitinho, o segundo de canhota.

Mesmo com a vantagem, o Inter seguiu controlando a partida. Aos 27, chegou a fazer o segundo gol, mas o lance foi invalidado, ainda no campo, por impedimento de Bernabei. O argentino havia cruzado para Vitinho completar, mas estava bem à frente do último defensor.

Na primeira chegada do São Luiz, aos 31, o empate. Era uma falta na lateral da área. A cobrança, no meio da defesa colorada, encontrou a cabeça de Rafael Goiano, que subiu sem ser acossado por nenhum jogador do Inter. Sua cabeçada fugiu de Anthoni: 1 a 1.

A partir do empate, o São Luiz cresceu na partida. Passou a ser mais corajoso. Aos 42, Márcio Duarte bateu de fora da área, a bola assustou. Na resposta colorada, Alan Patrick ajeitou e arriscou da meia-lua, Medina fez grande defesa. A cena se repetiu na última bola da primeira etapa, com Borré escorando e Alan concluindo, com mais uma bela intervenção do goleiro do São Luiz que garantiu o 1 a 1 para o intervalo.

Segunda etapa

O Inter voltou do vestiário com uma troca. Wesley sentiu dores e deu lugar a Carbonero.

No segundo minuto, o Colorado quase passou à frente. Em um cruzamento rasteiro, Medina falhou feio, a bola passou por baixo de seu corpo. Vitinho se atirou para marcar, mas Rafael Goiano salvou.

Depois desse lance, porém, o Inter voltou ao ritmo lento. A partida ficou de igual para igual, sem grandes oportunidades de lado a lado. Por isso, aos 16, Roger mudou a equipe. Ronaldo e Vitinho saíram, entraram Valencia e Wanderson.

Cinco minutos depois de entrar, Valencia fez a diferença. Ele recebeu de Borré, matou no peito e bateu de pé direito, sem chances para Medina: 2 a 1. O lance foi revisado pelo VAR, que constatou que o domínio foi mesmo no peito, sem usar o braço.

A outra troca de Roger também colaborou. Valencia foi lançado às costas da zaga, dominou, ajeitou e encontrou Wanderson passando. O camisa 11 encheu o pé e marcou o terceiro.

Aos 29, uma grande jogada. Bernabei encarnou Maradona, saiu a dribles da defesa, passou por três e achou Carbonero. O colombiano ajeitou para trás e Wanderson carimbou a trave. Na volta, Carbonero chutou e Medina fez grande defesa.

Pouco antes do fim, um susto. Alan Patrick foi fazer um lançamento e acabou desarmado. Na ação, chutou Gabriel Davis, acidentalmente. O camisa 10 saiu do campo na maca, reclamando de dores e com as mãos na cabeça. Ele foi substituído por Bernardo.

A situação causou preocupação. E foi só isso o que ficou até o apito final.

Confira a entrevista coletiva de Roger Machado

Gauchão — 7ª rodada — 12/2/2025

São Luiz (1)

Guilherme Medina; Muriel, Rafael Goiano, Thalheimer e Márcio Duarte; Cleison Tetê, Gabriel Davis e Gabriel Pereira (Maikon Aquino, 11'/2ºT); Adailson (Júlio César, 23'/2ºT), Matheuzinho e Da Silva. Técnico: Iarley.

Inter (3)

Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Ronaldo (Valencia, 16'/2ºT), Wesley (Carbonero, int.), Alan Patrick (Bernardo, 38'/2ºT) e Vitinho (Wanderson, 16'/2ºT); Borré. Técnico: Roger Machado.

GOLS: Vitinho (I), aos 12, Rafael Goiano (S), aos 31 minutos do 1º tempo; Valencia (I), aos 21, Wanderson (I), aos 25 minutos do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Ronaldo, Fernando, Roger Machado (I)

LOCAL: Estádio 19 de Outubro, Ijuí

PÚBLICO E RENDA: não divulgados

ARBITRAGEM: Jonathan Pinheiro, auxiliado por Leirson Peng Martins e Claiton Timm. VAR: Douglas Schwengber da Silva

Próximo jogo

Sábado, 15/2 — 16h30min

Inter x Monsoon

Estádio Beira-Rio — Gauchão (8ª rodada)