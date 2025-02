Após reviravolta em janeiro, Inter mantém cautela sobre saída de Thiago Maia ao Santos

Thiago Maia está no radar do Santos.

Thiago Maia está negociando a saída do Inter, mas as tratativas ainda não estão concluídas. Por isto, os dirigentes mantém cautela, já que em janeiro o cenário foi parecido .

Na virada de 2024 para 2025, a negociação com o Santos também esteve avançada, mas os paulistas recuaram. Com os contratos sendo confeccionados, o Peixe acabou saindo das conversas, e o volante permaneceu no Beira-Rio.