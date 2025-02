Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o São Luiz

Inter superou o São Luiz nesta quarta-feira. Arte GZH

O Inter venceu o São Luiz por 3 a 1, nesta quarta-feira (12), em Ijuí. O duelo foi válido pela sétima rodada do Gauchão e garantiu a classificação do Inter para a semifinal do Estadual.

Com o êxito, o Colorado alcançou 17 pontos restando uma rodada para o fim da primeira fase, não podendo mais ser ultrapassado pelo Caxias, segundo colocado com 13. Além disso, também assumiu a liderança geral do Gauchão.

Já o São Luiz se mantém com seis pontos, na última posição do grupo C.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Talvez pudesse ter saído no gol do São Luiz. No resto do tempo, quase não tocou na bola. Nota 5,5.

Braian Aguirre

Poderia ter avançado mais, especialmente no período em que o jogo ficou empatado. Nota 6.

Vitão

Por baixo, exuberante. Por cima deixou a desejar. Não encontrou Rafael Goiano no gol do São Luiz. Nota 5,5.

Victor Gabriel

Optou por sair jogando mais vezes. Mas também falhou por cima. Nota 5,5.

Bernabei

A dedicação de uma decisão. E uma arrancada maradoniana. Nota 6,5.

Fernando

É adulto contra criança, dono do meio-campo. Perfeito? Não, poderia ter oferecido mais ao ataque. Nota 7.

Ronaldo

Depois do desempenho promissor contra o Brasil-Pel, um jogo longe das necessidades do Inter. Erros de passe, excessos de falta. Tudo o que o time não precisa. Nota 4,5.

Wesley

Atuação abaixo do que acostumou. Quase nenhuma vantagem pelo lado esquerdo. Saiu no intervalo aparentando lesão. Nota 5.

Alan Patrick

Quando o time teve dois atacantes, achou mais espaço para criar. Que susto sua lesão. Nota 6.

Vitinho

Era o mais ativo do quarteto ofensivo, inclusive fazendo o gol e criando as melhores oportunidades. Nota 7.

Borré

Como centroavante, não funcionou. Cresceu quando Valencia entrou, ocupando o espaço à frente e pôde criar mais. Nota 6.

Carbonero

Deu nova vida ao lado esquerdo, bastante participativo e solidário. Nota 6,5.

Valencia

A mudança do time. Fez gol de centroavante e deu assistência de armador. Nota 7,5.

Wanderson

Mais uma atuação de destaque pela direita. Mesmo que Vitinho tenha jogado bem, teve um nível ainda mais alto. Nota 7.

Bernardo

Entrou no final. Sem nota.

São Luiz

Medina impediu um placar mais dilatado. Rafael Goiano foi herói e vilão na mesma noite.