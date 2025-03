Roger ressalta força do elenco em conquista do Gauchão: "A gente sonha com esses momentos"

Roger foi ovacionado pelos torcedores presentes no Beira-Rio ao receber a medalha de campeão. Jefferson Botega / Agencia RBS

Há cerca de oito meses como treinador do Inter, Roger Machado conquistou o primeiro troféu no clube. O empate em 1 a 1 neste domingo (16), no Beira-Rio, garantiu o 46º título gaúcho ao clube.

Na entrevista coletiva, o técnico começou com um destaque à capacidade do grupo de jogadores de enfrentar dificuldades. Da mesma forma, exaltou a presença do torcedor e se mostrou contente com a sintonia entre o público e o elenco.

— A maior capacidade que quem milita no esporte deve ter é a resiliência. Entender os momentos de baixa, aprender com eles e comemorar nesses momentos de alta. Então, para mim, que entendo como funciona toda essa rivalidade dentro do Estado, poder chegar no momento que cheguei com o Internacional... a gente conseguiu resgatar muito do time na presença do torcedor — disse Roger.

Na sequência, o comandante colorado disse que a vitória vai além de um título. Para reforçar a tese, lembrou da importância de impedir o octacampeonato do Grêmio, assim como a chance de colocar o Inter de volta no caminho dos títulos.

— Essa conquista vai ficar marcada por todos os elementos que foram debatidos ao longo dessa competição. Interromper uma série do adversário, muito tempo sem conquistas… Eu falei durante a semana em coletiva que podíamos espantar os fantasmas das eliminações recentes que assombravam — lembrou.

Oitavo treinador a conquistar títulos por Inter e Grêmio, ele comentou sobre o momento em que foi ovacionado pelos torcedores na hora em que recebeu a medalha de campeão.

— Toda a construção da carreira da gente que está dentro do esporte é um dia ter o seu nome reverenciado. Especialmente depois de uma conquista com estádio cheio. A gente sonha com esses momentos — disse Roger, reforçando que o carinho do torcedor já era grande antes da conquista.