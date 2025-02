Brasileirão começará mais cedo nesta temporada. Lucas Figueiredo,CBF / Divulgação

A CBF divulgou a tabela do Brasileirão 2025, que começa no fim de semana de 29 e 30 de março. O primeiro Gre-Nal será na quinta rodada, durante o feriadão de Páscoa e Tiradentes — 19, 20 ou 21 de abril — na Arena. O do returno será em 20 ou 21 de setembro, na Semana Farroupilha, no Beira-Rio.

O Grêmio estreia contra o Atlético-MG, na Arena. Já o Inter começa a competição contra o Flamengo, no Maracanã.

O Brasileirão, que se encerra no fim de dezembro, terminará para o Colorado contra o Bragantino, no Beira-Rio. O Tricolor, por sua vez, visita o Sport.

Jogos de Grêmio e Inter no Brasileirão 2025

Grêmio

Grêmio x Atlético-MG (29,30 ou 31/3) Ceará x Grêmio (5, 6 ou 7/4) Grêmio x Flamengo (12, 13 ou 14/4) Mirassol x Grêmio (16 ou 17/4) Grêmio x Inter (19, 20 ou 21/4) Vitória x Grêmio (26 ou 27/4) Grêmio x Santos (3, 4 ou 5/5) Grêmio x Bragantino (10, 11 ou 12/5) São Paulo x Grêmio (17, 18 ou 19/5) Grêmio x Bahia (24, 25 ou 26/5) Juventude x Grêmio (30, 1º ou 2/6) Grêmio x Corinthians (11 ou 12/6) Cruzeiro x Grêmio (12, 13 ou 14/7) Grêmio x Fortaleza (16 ou 17/7) Vasco x Grêmio (19, 20 ou 21/7) Grêmio x Botafogo (23 ou 24/7) Palmeiras x Grêmio (26, 27 ou 28/7) Fluminense x Grêmio (2, 3 ou 4/8) Grêmio x Sport (9, 10 ou 11/8)

Inter

Flamengo x Inter (29,30 ou 31/3) Inter x Cruzeiro (5, 6 ou 7/4) Fortaleza x Inter (12, 13 ou 14/4) Inter x Palmeiras (16 ou 17/4) Grêmio x Inter (19, 20 ou 21/4) Inter x Juventude (26 ou 27/4) Corinthians x Inter (3, 4 ou 5/5) Botafogo x Inter (10, 11 ou 12/5) Inter x Mirassol (17, 18 ou 19/5) Sport x Inter (24, 25 ou 26/5) Inter x Fluminense (30, 1º ou 2/6) Atlético-MG x Inter (11 ou 12/6) Inter x Vitória (12, 13 ou 14/7) Bahia x Inter (16 ou 17/7) Inter x Ceará (19, 20 ou 21/7) Santos x Inter (23 ou 24/7) Inter x Vasco (26, 27 ou 28/7) Inter x São Paulo (2, 3 ou 4/8) Bragantino x Inter (9, 10 ou 11/8)

