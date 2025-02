Vitória do Inter passou pelas individualidades

Wanderson e Valencia saíram do banco para decidir a partida para o Inter. Max Peixoto / Especial

A qualidade individual fez toda a diferença a favor do Inter no 19 de Outubro. Mesmo apresentando um futebol sonolento, o Colorado bateu o São Luiz por 3 a 1 e voltou a ter a melhor campanha geral no Gauchão. Na rodada final encara o Monsoon, no Beira-Rio. Grande chance de manutenção da posição. Só depende de si, porque o Juventude acabou tropeçando contra o Avenida.



No primeiro tempo, o time de Roger Machado abriu o placar com Vitinho, após erro na saída de bola do Rubro. O empate veio com jogada de bola parada. Victor Gabriel não conseguiu deter o zagueiro Rafael Goiano.

Na volta do intervalo, o ritmo do jogo não mudou. Quando a partida ainda estava empatada na metade do segundo tempo, as entradas de Enner Valencia e Wanderson mudaram o cenário do confronto. Mérito de Roger por fazer as trocas certas. Ambos marcaram os gols que decretaram o resultado positivo.

Placar justo para quem tem mais qualidade. O que fica de preocupante foi a saída de Alan Patrick chorando na maca após deixar o campo lesionado. O camisa 10 pode ser problema para a fase semifinal.