Alan Patrick deixa o gramado machucado em vitória do Inter sobre o São Luiz

Alan Patrick deixou o gramado chorando. Max Peixoto / Especial

Na reta final da vitória do Inter sobre o São Luiz, em Ijuí, na quarta-feira (12), uma grande preocupação. Alan Patrick saiu machucado e sentindo muita dor no tornozelo direito, após dividida na qual ele chutou o pé do adversário.

O camisa 10 colorado deixou o gramado de maca. Ao sair de campo, ele foi amparado por um membro da comissão técnica e começou tratamento com gelo no banco de reservas.

Conforme relatos do repórter Bruno Flores, da Rádio Gaúcha, Alan Patrick deixou o campo sem conseguir colocar o pé no chão e com gelo no tornozelo. Ele também viu o meio-campista confirmar para D'Alessandro que a lesão foi na dividida.

Confira o momento em que Alan Patrick deixou o gramado