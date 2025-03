A prioridade do Inter na volta ao trabalho

Roger Machado já tem uma ideia de base da escalação bem estabelecida. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Na retomada dos trabalhos depois da conquista do Gauchão, o Inter vai focar na preparação física para encarar da melhor forma possível a maratona de partidas que vai começar com o início das demais competições da temporada.

Momento de protagonismo de Paulo Paixão. É uma medida correta no planejamento colorado. Roger Machado já tem uma ideia de base da escalação bem estabelecida. Além disso, conta com boas opções no banco para várias posições como reposição.

Estar com o grupo tinindo é algo fundamental para encarar a correria que virá no Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Todo mundo tem que estar pronto para jogar. E um detalhe que não pode ser esquecido: o elenco do Inter conta com muitos jogadores experientes, que precisam ser dosados.

Cito especificamente Fernando e Alan Patrick, peças que acabam fazendo toda a diferença. Ficar sem eles em jogos importantes pode ser um fator complicador para Roger.