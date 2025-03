Três opções de laterais-direitos que o Inter pode contratar na janela doméstica

Uma das lacunas do elenco do Inter é a lateral direita. Por esta razão, o clube busca até 11 de abril, até quando vai a janela de transferências doméstica, a contratação de mais um nome para a função.

Braian Aguirre foi o titular na conquista do Gauchão, enquanto Nathan será devolvido ao Santos.

Bruno Gomes, com uma lesão no joelho, ficará afastado até o final do ano.

William (Cruzeiro)

William virou titular do Cruzeiro. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Revelado pelo Inter e eleito melhor lateral-direito do Brasileirão do ano passado, William tentou deixar o Cruzeiro na última janela de transferências. O jogador, no entanto, retomou seu espaço sob o comando de Leonardo Jardim, o que dificultaria uma saída.

Léo Godoy (Santos)

Godoy está no Santos desde o início do ano. Santos / Divulgação

O lateral argentino virou reserva do Santos, que pretende devolvê-lo ao Athletico-PR. Polivalente, o jogador de 29 anos pode atuar em ambos os lados da defesa.

Seria uma alternativa mais barata para encontrar no mercado.

Rafinha (sem clube)

Rafinha em ação pelo Coritiba. JP Pacheco / Coritiba/Divulgação

O experiente lateral rescindiu seu contrato com o Coritiba nesta quarta-feira (19). Uma saída conturbada, com o desfecho após Rafinha se ausentar do amistoso contra o Santos para participar de uma partida amistosa dos veteranos do Bayern de Munique.

Rafinha, 39 anos, tinha a pretensão de atuar por mais uma temporada e encerrar a carreira. Embora a passagem polêmica pelo Grêmio, foi vencedor em Flamengo e São Paulo.