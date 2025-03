Três atletas que podem se destacar pelo Inter no Brasileirão Feminino

Elenco colorado em preparação para a competição nacional. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas abrirão a temporada com a disputa do Brasileirão Feminino. O time de Jorge Barcellos irá a campo no próximo sábado (22), às 16h, contra o Bahia. O duelo será no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Para sonhar em voltar a disputar a final da Série A-1, o Inter pode ter alguns destaques individuais. Zero Hora aponta três atletas que tem potencial para chamar a atenção na campanha colorada. Confira abaixo.

Anny Marabá (atacante)

Anny Marabá chegou nesta temporada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A centroavante Anny Marabá, de 22 anos, tem tudo para ser um destaque ofensivo do Inter. Recém contratada pelo clube colorado, a jogadora vem de boas temporadas em seus últimos clubes.

Em 2024, defendeu o Atlético-MG e foi a artilheira da equipe, com sete gols em 16 jogos. Antes disso, em 2023, também brilhou pelo Vasco, ao balançar as redes nove vezes em nove partidas. Pelo clube carioca, inclusive, já havia sido a artilheira do Carioca em 2021, com 15 gols.

Agora, a expectativa colorada é que ela repita as boas atuações com a camisa do Inter.

Belén Aquino (atacante)

Uruguaia vai para sua terceira temporada pelo Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Um destaque "caseiro" é a uruguaia Belén Aquino, de 23 anos. A atacante irá para sua terceira temporada defendendo as cores coloradas, e buscará repetir os números de seu primeiro ano.

Em 2023, Belén Aquino chamou a atenção do futebol brasileiro. Em 32 jogos, marcou 12 gols e concedeu 14 assistências. Naquele ano, empatou com Priscila como atleta com mais participações em gols colorados.

Na temporada seguinte, a uruguaia teve alguns momentos de oscilação. Foram 11 gols e sete assistências em 27 partidas. Os números a colocaram no top 5 de maior artilheira do Inter (é a quinta, com 23). Para 2025, a expectativa é que volte a brilhar pelo clube.

Julia Bianchi (volante)

Meio-campista voltou ao Inter nesta temporada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Principal reforço da janela de transferências, a volante Julia Bianchi recebeu propostas de todos os outros grandes do Brasil e optou por defender o Inter. Com 27 anos, ela estava no Chicago Starts-EUA há duas temporadas.

Com muitas passagens pela Seleção Brasileira, inclusive com convocação para os Jogos Olímpicos de 2020, Julia Bianchi chega para mudar o patamar do meio-campo colorado. A expectativa é que seja ela o diferencial do time e Jorge Barcellos para 2025.