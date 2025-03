Cruzeiro empata com Red Bull Bragantino em bom amistoso como preparação para o Brasileirão

Cruzeiro e Red Bull Bragantino fizeram um amistoso visando a sequência da temporada, principalmente o Brasileirão. A partida, bem movimentada e com boas atuações dos goleiros, terminou empatada por 1 a 1, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

O amistoso, assistido por mais de 4 mil torcedores, foi importante para os técnicos Fernando Seabra, do Red Bull Bragantino, e Leonardo Jardim, do Cruzeiro, testarem o elenco, já que as substituições foram ilimitadas.

Após cair na semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro apresentou mais movimentação e repertório ofensivo. O time estreia no Brasileirão no sábado (29), às 18h30, no Mineirão, diante do Mirassol.