É época de bergamota! A fruta mais famosa do inverno gaúcho começa a chegar em maior quantidade e melhor qualidade à Ceasa de Porto Alegre, especialmente as variedades caí e ponkan. É sinal de que os preços devem cair em breve ao consumidor. O presidente, Carlos Siegle, aliás, esteve em São Sebastião do Caí na última semana conversando com produtores.