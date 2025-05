Maiores distâncias: saiba quantos quilômetros os times da região percorrerão na Divisão de Acesso

A caminhada em busca de uma vaga na elite do futebol gaúcho inicia neste fim de semana para os três clubes da Região Norte. O percurso não será fácil nem mesmo fora de campo. Gaúcho , Passo Fundo e União Frederiquense estão estre os clubes que percorrerão a maior quilometragem na primeira fase da Divisão de Acesso .

GZH Passo Fundo fez um levantamento de todas as distâncias que serão encaradas pelos 16 clubes nas 120 partidas da primeira fase da competição — contando ida e volta. Para chegar na quilometragem total, a reportagem utilizou a menor distância entre a cidade do clube visitante para a do mandante.