Grêmio encara o Sport buscando reduzir distância para a zona de classificação do Brasileirão Feminino

Goleira Letícia Rodrigues assumiu a meta gremista nas últimas rodadas. (Caroline Motta / Grêmio FBPA)

Na reta final da primeira fase do Brasileirão Feminino, o Grêmio tenta reduzir a distância para a zona de classificação à próxima etapa do campeonato. O duelo da 10ª rodada será contra o Sport, nesta segunda-feira (12), às 15h, na Ilha do Retiro.

Pela situação atual do campeonato, as Mosqueteiras ainda não têm chances de ingressar no G-8, mesmo se voltarem a Porto Alegre com os três pontos. Isto por que antes da rodada começar, a distância já estava em quatro.

Do lado do time mandante, alerta ligado sobre o rebaixamento. O Sport é o lanterna, com a pior campanha do Brasileirão. Somou apenas um ponto em todo o torneio.

Ausência na zaga e alerta sobre expulsões

Para esta rodada, a técnica Thaissan Passos não poderá repetir a escalação. Contra o Juventude, a zagueira Karol Arcanjo foi expulsa e precisará cumprir suspensão. A tendência é que Mónica Ramos volte ao time ao lado de Tayla.

O fato do time perder uma atleta por cartão vermelho se tornou um ponto de alerta. Ao todo, o clube teve sete expulsões em 10 jogos da temporada.

O que chama a atenção ainda é que duas atletas tiveram mais de uma expulsão. A lateral Raissa Bahia deixou o campo mais cedo em dois jogos contra o Corinthians, pela Supercopa e Brasileirão. A lateral Dani Barão foi advertida nas partidas contra Cruzeiro e Inter.

Busca por campanha perfeita

Segundo a atacante Giovaninha, a vitória no clássico gaúcho diante do Juventude, por 3 a 1, foi uma virada de chave para o Grêmio na temporada.

— Foram três pontos muito importantes. Uma virada de chave. Agora não podemos perder nenhum jogo porque queremos classificar.

Incluindo a partida contra o Sport, a sequência de partidas conta com três jogos como mandante e três como visitante. O Grêmio só irá classificar se terminar entre as oito melhores.

Sequência do Grêmio no Brasileirão Feminino

10ª rodada: Sport, fora

11ª rodada: Bragantino, em casa

12ª rodada: 3B da Amazônia, em casa

13ª rodada: Fluminense, fora

14ª rodada: Real Brasília, fora

15ª rodada: Flamengo, em casa