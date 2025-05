Mano, Roger e os 20 dias que mudaram as coisas por aqui

Uma linha do tempo impressionante para ser analisada e pensada. Os 20 dias que mudaram as análises e os conceitos sobre os times de Grêmio e Inter, e que, agora, parecem definir novas verdades para a parte final da maratona que o futebol brasileiro está vivendo.

No início deste recorte, dois times completamente diferentes e com ambições também separadas continuavam a caminhada da temporada.

O Grêmio, muito questionado, lutava para fugir da zona de rebaixamento e seguir vivo na Sul-americana. O Inter, por sua vez, era citado entre os principais times do país , e encarava novos adversários para confirmar o favoritismo no Brasileirão e na Libertadores.

Linha do tempo

22 de abril

24 de abril

26 de abril

27 de abril

29 de abril

30 de abril

03 de maio

04 de maio

07 de maio

08 de maio

10 de maio

11 de maio

Passados estes 20 dias, as coisas mudaram muito e as análises, quase todas, fracassaram.

O Grêmio conseguiu evoluir defensivamente , mas ainda tem muitas dificuldade para atacar e fazer gols. O time de Mano Menezes, no entanto, deixa a impressão que conseguirá reverter os problemas que pareciam eternos e que davam ideia de que o ano do Grêmio não teria um bom desfecho. O treinador tricolor começa a convencer a torcida que as coisas irão melhorar.

O Inter, de certa forma, contrariou ainda mais as análises e previsões. Depois de se mostrar forte defensivamente, o time de Roger Machado desandou. Caiu na tabela do Brasileiro e tem muita dificuldade na Libertadores. Alguns torcedores, inclusive, depois destes últimos 20 dias, já pedem a saída do treinador do comando técnico colorado.