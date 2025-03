Inter inicia Brasileirão Feminino com sonho de voltar a disputar o título

Inter, de Rafa Mineira (colete), estreia contra o Bahia. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O sonho segue o mesmo. O Inter iniciará o Brasileirão Feminino de 2025 almejando voltar à final e, desta vez, terminar com o título. O primeiro passo para buscar esse objetivo será neste sábado (22), às 16h, diante do Bahia.

A fim de largar com os três pontos, o time colorado também contará com o apoio das arquibancadas no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Será, ainda, a chance de os torcedores serem apresentados aos reforços.

A centroavante Anny Marabá integra essa lista. Com 22 anos, ela desembarca em Porto Alegre após temporadas como artilheira por Atlético-MG, Vasco e Flamengo. Agora, almeja dar um passo a mais na carreira.

— Estamos pensando nos objetivos já, mais pra frente, de poder chegar à final, de poder ser campeão. Então, acho que para poder chegar lá, precisamos pensar primeiro nesse primeiro degrau — avaliou Anny.

A atacante não é a única carinha nova no elenco do Inter. Foram 11 reforços buscados pelas Gurias Coloradas, incluindo a volante Jordana, de 24 anos, que conhece bem o primeiro adversário. Baiana de Salvador, ela já defendeu as cores das Mulheres de Aço.

— A gente sabe que o Bahia é uma equipe qualificada, temos acompanhado alguns jogos e visto o desempenho delas, mas temos trabalhado também, com muito foco, muita dedicação, estamos focadas nos nossos objetivos. Vamos em busca do melhor para a equipe — afirmou a volante Jordana.

O Inter também terá o retrospecto a seu favor na largada da Série A-1. Desde a retomada do departamento, jamais perdeu para o Bahia. Além disso, em estreias, o clube colorado também está invicto. São 78% de aproveitamento na primeira rodada.