Três perguntas para a volante Jordana antes da estreia do Inter no Brasileirão Feminino

Jordana foi contratada depois de passagem pelo Botafogo. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter terá várias carinhas novas para a edição de 2025 do Brasileirão Feminino. Para a estreia contra o Bahia, neste sábado (22), às 16h, muitas jogadoras poderão entrar em campo pela primeira vez com a camisa colorada. O duelo ainda terá o apoio do torcedor, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Uma das novas peças buscadas pelo Inter é a volante Jordana, de 24 anos. Contratada junto ao Botafogo, ela iniciou a carreira justamente no primeiro adversário colorado. Foram quatro temporadas defendendo as cores do Bahia.

Agora, Jordana ficará à disposição do técnico Jorge Barcellos para o Brasileirão Feminino. Mas, antes disso, Zero Hora fez três perguntas para a atleta. Confira abaixo.

Três perguntas para Jordana

1. Uma expectativa para o Brasileirão

A expectativa é sempre a melhor. A gente teve três meses de pré-temporada, então estamos bem focadas com a expectativa lá em cima de que podemos ter um bom desempenho, um bom campeonato para o Inter e para todos os torcedores que vêm nos acompanhando.

2. O que esperar para a estreia?

A gente sabe que o Bahia é uma equipe qualificada, temos acompanhado alguns jogos e visto o desempenho da equipe, mas temos trabalhado também com muito foco, muita dedicação todos os dias e eu sei que vai ser um jogo difícil, mas estamos focadas nos nossos objetivos e vamos em busca do melhor para a equipe.

3. Um recado para o torcedor

Queria pedir para todos os torcedores que pudessem nos acompanhar no Sesc, lutando para que a gente possa desempenhar muito bem dentro de casa. E é isso, vamos Inter.