"Entramos sonolentos no segundo tempo", diz técnico do Inter após derrota pela estreia no Brasileirão Feminino 

Inter perdeu por 3 a 2 para o Bahia. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Brasileirão Feminino não começou da forma com que as Gurias Coloradas projetavam. Em jogo realizado neste sábado (22), no Sesc Protásio Alves, o Inter perdeu por 3 a 2 para o Bahia.

O time gaúcho chegou a sair na frente, com gol de Belén Aquino ainda no primeiro tempo. Mas no início da etapa final, o Bahia virou com Kaiuska e Mila Santos, aos 2 e aos 13 minutos, respectivamente.

— A gente entrou um pouco sonolento no segundo tempo e acabou proporcionando esses dois gols. É um jogo que depois igualamos, tentando um pouco mais, até porque já estava 2 a 1. O Bahia começou a usar os critérios do jogo, que faz parte de ganhar tempo — avaliou o técnico Jorge Barcellos.

O Inter ainda teve a superioridade numérica a seu favor, para tentar a vitória. Aos 22 minutos, Mila Santos foi expulsa pelo segundo amarelo. Com isso, o clube colorado até conseguiu empatar o jogo, com Paola. Mas no último minuto viu o Bahia buscar a vitória, em gol de Ellen.

— Após a expulsão, a gente até mudou. Colocamos uma linha de três zagueiras para poder liberar um pouco as laterais, para poder pressionar. Aconteceu o que a gente queria. Tivemos várias oportunidades de gol, mas é aquilo: tem que colocar a bola dentro do gol para que a gente possa sair com o resultado positivo — explicou.

Dúvida no gol

A partida ainda teve o retorno de Mayara ao gol colorado. Na última temporada, a jovem Tainá era a titular de Jorge Barcellos. O treinador, no entanto, afirmou que haverá disputa para a sequência da Série A-1.

— A gente fez a escolha pela May porque ela vinha produzindo bastante também nos treinos, teve bons jogos, mas não quer dizer que hoje ela é a titular. Vamos escolhendo jogo a jogo para que possamos achar uma titular mesmo — completou:

— A May, no ano passado, estava em uma crescente muito grande e acabamos escolhendo ela por conta da experiência também, mas a gente vai pensar em, quem sabe, ou manter a Mayara ou então colocar a Tainá ou até a Mariana, que também estão num momento muito bom — finalizou.

Sequência do Brasileirão

Agora, o Inter terá pouco tempo para se remobilizar. Já na próxima quarta-feira (26), o time colorado voltará a campo diante do Bragantino. O duelo ocorre em Santana de Parnaíba, em São Paulo.

— Vai ser um jogo muito difícil porque o time do Bragantino é muito difícil (de se enfrentar), assim como o Bahia também é. Sabemos que temos o controle do trabalho para poder utilizar algumas meninas que ficaram fora (do jogo) também, que têm condições para chegar dentro do jogo e mudá-lo. Tem algumas meninas descansadas que podem suprir essa questão e manter o nível que a gente pensa que o clube deve ter — afirmou.